Konya'da polis ekipleri tarafından durdurulan 2 tırda, 5 milyon 400 bin adet doldurulmuş sigara ve 10 milyon 150 bin adet sahte bandrol yapıştırılmış gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Konya'da 15 milyon 550 bin doldurulmuş sigara ve makaron ele geçirildi

Konya'da 15 milyon 550 bin doldurulmuş sigara ve makaron ele geçirildi

KONYA - Konya'da polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan 2 tırda, 5 milyon 400 bin adet doldurulmuş sigara, 10 milyon 150 bin adet sahte bandrol yapıştırılmış gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5607 sayılı "Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçlarının" önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalar çerçevesinde, Yeni İstanbul Caddesi ve Adana Çevre Yolu üzerinde şüphe üzerine 2 tırı durdurdu. Polis ekipleri tarafından tırlarda yapılan aramada, dorse kısmında 5 milyon 400 bin adet doldurulmuş sigara, 10 milyon 150 bin adet sahte bandrol yapıştırılmış gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi. 5607 sayılı "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa" muhalefet suçundan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.