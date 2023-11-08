Konya'da 13 yaşındaki çocukların motosiklet kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Konya'da 13 yaşındaki 3 çocuğun bindiği motosikletin 50 metrelik uçurumdan yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, çocuklardan biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Motosiklette bulunan ve hastaneye kaldırılan 2 çocuğun ise hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Sille Ak Mahallesi Bağyolu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde henüz sürücüsü belirlenemeyen plakasız motosiklete binen V.B.G (13). S.I. (13) ve Yasin Gök (13), seyir halindeyken yaklaşık 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kazada ağır yaralanan 3 çocuk, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından S.I. ve Yasin Gök, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine, V.B.G., ise Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yasin Gök., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 2 yaralının ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA