Konya'da 13 ilçede eğitime 'kar' arası; yollar tipi nedeniyle kapatıldı

KONYA'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13 ilçede eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Konya- Aksaray ile Konya- Ankara kara yolu da tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, bugün de etkili oldu. Buzlanmanın ve kar yağışının sürmesi nedeniyle Ahırlı, Beyşehir, Bozkır, Doğanhisar, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Kulu, Sarayönü, Taşkent ve Tuzlukçu ilçelerinde 7 Şubat Salı günü de eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verildi. Kamu kurumunda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi. Öte yandan Konya-Aksaray ile Konya- Ankara kara yolu, tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Tedbir alan polis ekipleri, yolcu otobüslerini dinlenme tesislerine yönlendirdi. Karayolları ekipleri ise çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.