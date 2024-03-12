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Konya'da İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 103. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü törenle kutlandı

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Konya'da düzenlenen törenle İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 103. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı. Programda, İstiklal Marşı okundu, Akif Ersoy'un hayatı ve eserleri anlatıldı. Öğrencilere yarışmalarda dereceye girenler ödüllendirildi ve tiyatro oyunu sahnelendi. Etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Konya'da İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 103. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'ndaki program, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Konya Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi Okul Müdürü Mustafa Uysal, Mehmet Akif'in tok sözlü, hiç bir koşulda ve hiç kimse karşısında sözünü esirgemeyen doğrudan yana bir insan olduğunu söyledi.

Akif'in 7 bölümden oluşan tek eseri Safahat'ın, Akif'in volkanı andıran iç hayatının bir macerası olduğunu belirten Uysal, "Akif'in, 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.' sözü bu topraklar için yaptığı en güzel dua olmuştur." dedi.

Konuşmanın ardından il genelinde düzenlenen İstiklal Marşı'nı güzel okuma, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere, Konya Valisi Vahdettin Özkan tarafından ödülleri verildi.

Program Konya Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin sahnelediği, "Ya İstiklal ya Ölüm" tiyatro oyunuyla devam etti.

Etkinlik, öğrenciler ve protokol üyelerinin toplu fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

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