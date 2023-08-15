Konya'da 10 yaşındaki çocuk apartmanın 4. katından düştü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir apartmanın dördüncü katından düşen 10 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Olayın ardından çocuk hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde beş katlı apartmanın 4. katından düşen 10 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Yeni Mahalle Erenler Caddesi'ndeki bir apartmanın önünde bir kız çocuğunun yattığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Apartmanın dördüncü katı penceresinden düştüğü anlaşılan B.Y, sağlık ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunan çocuk, kent merkezindeki hastaneye sevk edildi.