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Konya'da 1 Mayıs İçin Araç Trafiğine Kapatılan Yollar

Konya'da 1 Mayıs İçin Araç Trafiğine Kapatılan Yollar
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Konya Emniyet Müdürlüğü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını ve alternatif güzergahların kullanılmasının önemli olduğunu duyurdu.

Konya'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Konya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün Kılıçarslan Bulvarı çevresinde tam tur atılacak şekilde organize edilen yürüyüş nedeniyle saat 09.30'dan itibaren bazı yolların trafiğe kapalı olacağı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ankara Caddesi'nin Beşyol Kavşağı ile Alaaddin Bulvarı (Beton Şemsiye Kavşağı) arasında kalan kısmı, Atatürk Caddesi'nin Anıt Kavşağı ile Alaaddin Bulvarı (Camlıköşk Kavşağı) arasında kalan kısmı, Abdülezel Paşa Caddesi'nin Alaaddin ile Adalhan Kavşağı (Kültürpark Otobüs Durakları) arasında kalan kısmı trafiğe kapalı olacaktır. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüzce Mevlana Caddesi, Atatürk Caddesi ve Aziziye Caddesi üzerinde gerekli trafik tanzim tedbirleri alınmış olup vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahları kullanmaları rica olunur."

Kaynak: AA / Zehra Melek Çat - Güncel
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