Konya'da 1 kilo eroin ele geçirildi, İranlı kurye hastanede 300 gram eroin çıkardı

Konya'da polisin bir eve düzenlediği operasyonda, İran uyruklu Vahıd Farhang Gangachı'nın (33) ile 4 kişi gözaltına alındı, 1 kilo eroin ele geçirildi. Uyuşturucu kuryeliği yapan ve İran'da iş insanı olduğu belirlenen Gangachı, yuttuğu 300 gram eroini ise hastanede doğal yollarla çıkardı. 5 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KONYA'da polisin bir eve düzenlediği operasyonda, İran uyruklu Vahıd Farhang Gangachı'nın (33) ile 4 kişi gözaltına alındı, 1 kilo eroin ele geçirildi. Uyuşturucu kuryeliği yapan ve İran'da iş insanı olduğu belirlenen Gangachı, yuttuğu 300 gram eroini ise hastanede doğal yollarla çıkardı. 5 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Kökünü Kurutma Operasyonları' kapsamında yürütülen çalışmalarda, kente gelen İran uyruklu Vahıd Farhang Gangachı'nın uyuşturucu kuryeliği yaptığını tespit etti. Polis, şüphelinin gizlendiği adresi tespit edip operasyon düzenledi. Gangachı ile beraberindeki Muhammed Pekcan, Ömer Taş, Fatih Savaş ve Mevlüt Ay gözaltına alındı. Evde narkotik köpeği Alex ile yapılan aramada, toplam 6 parça halinde 1 kilogram eroin, bir miktar metamfetamin ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Vahıd Farhang Gangachı ile uyuşturucu sevkiyatını organize edip yardım ve yataklık yaptığı belirlenen Muhammed Pekcan, Ömer Taş, Fatih Savaş ve Mevlüt Ay, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' ve 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından tutuklandı.