Konya'da 1 Ekim Yaşlılar Günü Kutlandı

Konya'da 1 Ekim Yaşlılar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli, burada yaptığı konuşmada, yaşlılar ile aradaki köprüyü daha da sağlamlaştırmanın bilincinde olduklarını söyledi.

Bu kapsamda sosyal hizmet merkezleri ve huzurevlerinde çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Neşeli, "Bugünkü etkinlik ile amacımız, toplumun yaşlı ve gençlerinin bir arada olabilmesidir. Bu bilincin geliştirilmesine yönelik düzenlediğimiz etkinliklerin yanında, bu amaca matuf, sivil girişimlere de destek vermekteyiz." dedi.

Konya Valisi İbrahim Akın da yaşlıların topluma ışık olan, gölgesiyle serinlik veren ulu çınarlar gibi canlı birer hazine olduklarını belirtti.

Türk ve İslam kültüründe büyüklerin, sadece yaşça değil, hikmet, ahlak ve tecrübeleriyle de toplumun öncüleri olduğunu vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Kıymetli büyüklerimiz, varlığınız bizim için güven, sözünüz nasihat, tebessümünüz umut kaynağıdır. Bizlere düşen, sizlere gönülden refakat etmek ve gölgenizde filizlenen değerlerimizi geleceğe taşımaktır. Sizlerin sağlığı, huzuru ve mutluluğu, bizim en samimi duamızdır. Bu vesileyle, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum."

Konuşmaların ardından, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesindeki huzurevi sakinlerince şiir ve müzik dinletisinin yanı sıra, "Sağırın Hasta Ziyareti" isimli tiyatro gösterisi sunuldu.