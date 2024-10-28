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Konya'da 1,5 Yaşındaki Bebek Balkonundan Düştü

Konya'da 1,5 Yaşındaki Bebek Balkonundan Düştü
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Konya'nın Kulu ilçesinde 1,5 yaşındaki yabancı uyruklu bebek, 3. katta oynarken balkondan düştü. Geçmiş olsun dilekleriyle hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumu iyi.

Konya'nın Kulu ilçesinde 1,5 yaşındaki bebek 3. katın balkonundan düştü.

Cumhuriyet Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesindeki 3 katlı apartmanda yabancı uyruklu ailenin 1,5 yaşındaki oğulları Y.N. son katın balkonunda oynarken, düştü.

Binanın giriş katındaki market sahibi Hüseyin Çelikkol, bebeğin düştüğünü fark ederek, 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Annesinin kucağından ambulansa alınan bebek, Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dışarıdan gelen sesle dışarı çıktığını belirten market sahibi Hüseyin Çelikkol, "Baktım, direğin dibinde çocuk oyuncağını gördüm. Oyuncağın yanında bebeğin de düştüğünü fark ettim. Herhalde tentenin üzerine düştü, hızını kesmiş. Yoksa Allah korumuş, ölürdü. Sonra annesine ve ambulansa haber verdim, annesi aldı, götürdü. Ambulans geldi, hastaneye götürdü."

Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bebeğin düşme anı marketin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüde bebeğin düşmesi ve ambulansa alınması yer alıyor.

Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu - Güncel

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