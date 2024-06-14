Konya Çumra'da Yeni Obruk Oluştu
Konya'nın Çumra ilçesinde, Apa Alemdar İsale Kanalı yakınlarında yeni bir obruk meydana geldi. Obrukun çapı 5 metre, derinliği ise 15 metredir. Jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı.
Konya'nın Çumra ilçesinde yeni bir obruk oluştu.
Çumra Sulaması Ana iletim kanalı olan Apa Alemdar İsale Kanalı'nın 18. kilometresinde, tarihi Kısıkyayla regülatörünün yakınlarında yeni bir obruk daha meydana geldi.
Yetkililerden edinilen bilgiye göre, çökme sonucu kanalda oluşan obruğun çapının 5, derinliğinin ise 15 metre olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.