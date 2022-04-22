Konya Cumhuriyet Başsavcısı Solmaz, AA Bölge Müdürü Yerlikaya'yı ziyaret etti

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Anadolu Ajansı (AA) Bölge Müdürü Rifat Yerlikaya'yı ziyaret etti.

Solmaz, Bölge Müdürlüğüne yaptığı ziyarette, çalışmalarıyla ilgili AA'nın, her zaman özel bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Yerlikaya da Solmaz'a AA'nın çalışmaları hakkında bilgi vererek, ziyaretten dolayı teşekkür etti.