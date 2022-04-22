Konya Cumhuriyet Başsavcısı Solmaz, AA Bölge Müdürü Yerlikaya'yı ziyaret etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Solmaz, AA Bölge Müdürü Yerlikaya'yı ziyaret etti

AA - Havva Dereağzı - Güncel
 - Güncelleme:
Konya Cumhuriyet Başsavcısı Solmaz, AA Bölge Müdürü Yerlikaya'yı ziyaret etti

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Anadolu Ajansı (AA) Bölge Müdürü Rifat Yerlikaya'yı ziyaret etti.

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Anadolu Ajansı (AA) Bölge Müdürü Rifat Yerlikaya'yı ziyaret etti.

Solmaz, Bölge Müdürlüğüne yaptığı ziyarette, çalışmalarıyla ilgili AA'nın, her zaman özel bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Yerlikaya da Solmaz'a AA'nın çalışmaları hakkında bilgi vererek, ziyaretten dolayı teşekkür etti.

AA / Havva Dereağzı - Güncel

Anadolu Ajansı, Ramazan Solmaz, Cumhuriyet, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title