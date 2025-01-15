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Konya Cumhuriyet Başsavcısı İnal, "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Konya Cumhuriyet Başsavcısı İnal,
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Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve hayata dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve hayata dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan oylamada, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen İnal, her kategoride en çok beğendiği fotoğraf için oy kullandı.

İnal, "Haber" kategorisinde Barış Seçkin'e ait, İtalya'nın ev sahipliği yaptığı G7 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden'ın, görüşmek ve selamlamak için "G7 Yüksek Düzeyli Oturumu"na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına geldiği anları gösteren "Dış işleri" adlı fotoğrafı oyladı.

"Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" fotoğrafını tercih eden İnal, "Spor"da oyunu Adem Kutucu'nun "Ata sporu" adlı karesinden yana kullandı.

İnal, "Doğal Yaşam ve Çevre"de, Adsız Günebakan'ın Gaziantep'teki Doğanpınar Barajı'nda çektiği "Armut piş" fotoğrafını seçti.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz" fotoğrafı için oy kullanan İnal, "Tüm Müslümanların, özgürce Mescid-i Aksa'da namaz kılacağı günleri de göreceğine yürekten inanıyoruz. Fotoğrafların her biri çok başarılıydı, seçim yapmakta zorlandım. Milli ve manevi değerlerimizi yansıtan birçok kareyi inceledim, ayrı ayrı beğendim. Fotoğrafları çeken arkadaşlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Güncel
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