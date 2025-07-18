Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal Uğurlandı

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal Uğurlandı
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Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, düzenlenen törenle uğurlandı. İnal, 3 yıllık görev sürecinde çalıştığı mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, kentte düzenlenen törenle uğurlandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin kararnamesi ile yeni görevine atanan Başsavcı İnal, kendisi için Konya Adliyesi'nde düzenlenen uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, kentte 3 yıllık çalışma sürecinde fedakarlık ve özveriyle birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

Kendisini güzel karşılayan ve güzel uğurlayan Konyalılara da teşekkür eden İnal, şunları kaydetti:

"Bu 3 yıllık görev süremiz boyunca hep birlikte ahenk içinde özelde Konyalı hemşerilerimize genelde de aziz milletimize yargı hizmetlerini, yargı etiği kurallarına uygun biçimde sunmaya ve bu hizmetleri organize etmeye gayret ettik .Gayret bizden başarı ve takdir Cenab-ı Allah'tandır. Öncelikle bu hizmetleri sunmayı nasip eden Cenab-ı Allah'a hamd ediyorum ve şükrediyorum. Yine şimdiye kadar ifa ettiğim tüm görevleri ve yeni atandığım görevi bize takdir edip tevdi eden sayın Adalet Bakanımıza, Hakimler ve Savcılar Kurulumuzun kıymetli daire başkan ve üyelerine teşekkür ediyorum. Ben sizlere ve mazeretleri nedeniyle hazır olamayan tüm meslektaşlarıma ve mesai arkadaşlarıma varsa hakkımı helal ediyorum. Sizlerden de haklarınızı helal etmenizi diliyorum."

Konuşmasının ardından İnal'a Konya Adliyesi adına çiçek takdim edildi.

Adliye önünde topluca çekilen hatıra fotoğrafı sonrası Cumhuriyet Başsavcısı İnal Konya Adliyesi'nden uğurlandı.

Kaynak: AA / Melike Keskin - Güncel
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