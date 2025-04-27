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Konya Çocuk Kitap Günleri 100 Binden Fazla Ziyaretçi Ağırladı

Konya Çocuk Kitap Günleri 100 Binden Fazla Ziyaretçi Ağırladı
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Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Konya Çocuk Kitap Günleri, 5 gün süresince 100 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı. Etkinlikte çocuklar için çeşitli aktiviteler, yazarlarla söyleşiler ve atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Konya Çocuk Kitap Günleri, 100 binden fazla kişi tarafından ziyaret edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Konya Çocuk Kitap Günleri, 5 gün boyunca on binlerce çocuk ve genci, kitapların dünyasıyla buluşturdu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Kongre Merkezindeki ziyaretinde, çocuklarla bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"100 binden fazla insanımız burayı ziyaret etti. Çocuklarımızın hem 23 Nisan'ı dolu dolu geçirmeleri hem de eğlenirken öğrenmeleri konusunda birçok etkinlik düzenledik. Bilim Merkezimiz, Bilgehanelerimiz, KOMEK'lerimiz çocuklara eğlenceli öğretim imkanları oluşturdu. Ayrıca 68 yayınevimiz burada kitaplarını sergiledi, çok ciddi bir alışveriş oldu. Çocukları kitapla buluşturmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizi her zaman olduğu gibi yalnız bırakmayan tüm Konyalılara ve çocuklarımıza teşekkür ediyor, gözlerinden öpüyorum."

Türkiye'nin önde gelen yayınevlerinin stant açtığı etkinlik kapsamında, yazarlarla söyleşiler, atölye çalışmaları, çeşitli sahne etkinlikleri çocuklarla ve gençlerle buluştu.

Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Güncel
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