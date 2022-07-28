"Konya Çocuk Film Günleri" yarın başlıyor Konya Büyükşehir Belediyesinin bu yıl beşincisini düzenleyeceği "Konya Çocuk Film Günleri" yarın başlıyor. Konya Büyükşehir Belediyesinin bu yıl beşincisini düzenleyeceği "Konya Çocuk Film Günleri" yarın başlıyor. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, M1 Konya Alışveriş Merkezi ve Avşar Sinema Salonları'nda düzenlenecek Çocuk Film Günleri'nde, ücretsiz film gösterimleri, müzikal çocuk tiyatroları ve çeşitli atölye etkinliklerinin çocuklarla buluşacağı belirtildi. Açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çocukların hayal dünyalarını zenginleştirmek, onlarla hoş zaman geçirmek için düzenleyecekleri etkinlikte çok özel aktivitelerin yer alacağını vurguladı. Altay, Konya Çocuk Film Günleri'nde 4 salonda 8 sinema filmi gösterimi, 2 salonda ise masal atölyeleri olacağını belirterek, "Otopark alanında ise çocuklara yönelik müzikal tiyatrolar, etkinlikler ve atölyeler gerçekleştirilecek. Bütün çocuklarımızı ve ailelerimizi etkinliğimize davet ediyorum." ifadesini kullandı. Konya Çocuk Film Günleri'nin 29, 30 ve 31 Temmuz tarihlerinde 11.00-23.00 saatlerinde misafirlerini ağırlayacağı bilgisine yer verildi. Güncel AA / Havva Dereağzı Sinema Çocuk Konya Güncel Haberler

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