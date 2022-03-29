Konya Büyükşehirli Judocular Yıldızlaştı: 2 Altın, 1 Bronz

KONYA (Bültenler) - Azerbaycan'ın Gence şehrinde gerçekleştirilen Uluslararası Ümitler Judo Şampiyonası'nda boy gösteren Konya Büyükşehir Belediyesporlu judocular, kazandıkları 3 madalya ile şampiyonada yıldızlaştı. Milli sporcularımızdan 52 kiloda Şeyma Yıldırım, 63 kiloda Sinem Oruç şampiyon olarak altın madalyanın sahibi olurken 57 kiloda yarışan Elif Ağar ise üçüncülükle bronz madalyaya uzandı.

Organizasyonu zirvede tamamlayan milli takım, iki gün süren şampiyona sonunda; 9 altın, 6 gümüş ve 1 bronz madalyayla toplam 16 madalyayla genel klasmanda zirvede yer almayı başardı.

ŞANSSIZ SAKATLIK

Öte yandan 66 kiloda şampiyonada yer alan Konya Büyükşehir Belediyesporlu Abdullah Turgutlu, yaşadığı sakatlık nedeniyle müsabakaya çıkamadı. Arka adalesinden sakatlık geçiren başarılı judocunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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