Konya Büyükşehir'in "Kurumlar Arası Masa Tenisi Turnuvası" Başladı - Haberler

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Konya Büyükşehir'in "Kurumlar Arası Masa Tenisi Turnuvası" Başladı

Bültenler - Güncel
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Konya Büyükşehir'in

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehirdeki kurumlara yönelik ücretsiz masa tenisi turnuvası düzenleniyor.

KONYA (Bültenler) - Konya Büyükşehir Belediyesi'nin "Spor Konya Projesi" kapsamında kurumlar arasındaki dayanışmanın ve kaynaşmanın artırılması amacıyla düzenlenen masa tenisi turnuvasının ilk tur müsabakaları başladı.

Kılınçarslan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda düzenlenen ve çekişmeli maçlara sahne olan turnuvaya 50 takım ve toplam 250 kişi katılıyor. 20 Mart Pazar günü sona erecek turnuvada dereceye giren takımlara para ödülü verilecek.

Bültenler / Güncel

Büyükşehir Belediyesi, Konya, Güncel, Haberler

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