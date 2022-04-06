Konya Büyükşehir'in Bisikletli Ulaşım Çalışmaları Avrupa'da İlgi Gördü

KONYA (Bültenler) - Avrupa Birliği Komisyonu Hareketlilik ve Ulaştırma Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'den ilk kez Konya Büyükşehir Belediyesi'nin deneyim paylaşımında bulunması amacıyla davet edildiği çalıştay Belçikan'nın başkenti Brüksel'de "İnsan-Mekan İlişkisi" teması ile çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

İspanya, İtalya, Polonya gibi ülkelerdeki belediyelerin iyi uygulama örneklerinin paylaşıldığı çalıştayda "İlham Verici Deneyim Paylaşımı" konulu oturuma katılan Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hasan Görgülü, Konya'daki bisikletli ulaşım, teşvik ve farkındalığa yönelik bir sunum yaptı. Katılımcıların ilgi gösterdiği sunumda Konya'nın Türkiye'nin bisiklet başkenti olduğuna dikkat çekilirken, dünyanın bisikletli ulaşımda örnek olan şehirleri arasına girmek için Büyükşehir Belediyesi olarak büyük çaba sarf edildiği anlatıldı.

AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI

Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak, doğayı korumak, hava kirliliğini önlemek amacıyla Avrupa'nın 2 bini aşkın şehriyle eş zamanlı olarak Konya'da da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında çok sayıda etkinlik gerçekleştiriliyor.

İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz? — Haberler (@Haberler) April 6, 2022

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