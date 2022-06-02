Konya Büyükşehir, geri dönüşüm atık getirene tramvay bileti hediye edecek - Haberler

Konya Büyükşehir, geri dönüşüm atık getirene tramvay bileti hediye edecek Konya Büyükşehir Belediyesi, geri dönüşümde farkındalık oluşturmak amacıyla Dünya Çevre Günü dolayısıyla özel atık toplama kampanyası başlattı. Konya Büyükşehir Belediyesi, geri dönüşümde farkındalık oluşturmak amacıyla Dünya Çevre Günü dolayısıyla özel atık toplama kampanyası başlattı. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlara stantlar kurularak, geri dönüşebilen atık getirenlere ücretsiz tramvay bileti hediye edileceği belirtildi. Vatandaşların, Kültürpark, Otogar ve Bosna Hersek Tramvay duraklarında kurulan stantlara saat 10.00 ile 20.00 arasında getirdikleri geri dönüşüm atıklarını bırakarak biletlerini temin edebileceği aktarıldı. Alınan biletlerin 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde kullanılabileceği kaydedildi. AA / Havva Dereağzı - Güncel Dünya Çevre Günü Konya Güncel Haberler

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