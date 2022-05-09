Konya Büyükşehir Belediyesporlu Judocudan Gururlandıran Başarı

KONYA (Bültenler) - Turnuvanın birinci gününde sahne alan ve ilk turu maç yapmadan geçiren Yıldırım; 2'inci turda Sırp, çeyrek finalde Yunan, yarı finalde Romen rakiplerini ipponla yenerek şampiyonluk karşılaşmasında Romen Luciana Catana ile eşleşti. Final karşılaşmasını da ippon (3 shido) ile kazanan başarılı sporcu, altın madalyanın sahibi olarak birincilik kürsüsüne çıktı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye'ye altın madalya getiren 5 isimden biri olan başarılı sporcuyu ve antrenör ekibini tebrik ederek başarılarının artarak devam etmesini diledi.

Organizasyonda ülke genel sıralamasında Türkiye; 5 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplamda 11 madalya ile ilk sırada yer aldı.

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