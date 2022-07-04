Konya Büyükşehir Belediyespor'dan voleybol seçmeleri - Haberler

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Konya Büyükşehir Belediyespor'dan voleybol seçmeleri

AA - Havva Dereağzı - Güncel
Konya Büyükşehir Belediyespor'dan voleybol seçmeleri

Konya Büyükşehir Belediyespor, 16 farklı şehirden sporcuların katılımıyla Voleybol Yaz Kampı gerçekleştirdi.

Konya Büyükşehir Belediyespor, 16 farklı şehirden sporcuların katılımıyla Voleybol Yaz Kampı gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 4 gün süren kampta yetenekli voleybolcuların Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı'na seçilebilmek için mücadele ettiği belirtildi.

Yaz kampına 16 şehirden 46 sporcunun katıldığı aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Fatih Sultan Mehmet Spor Tesisleri'nde gruplara ayrılan sporcuların ilk gün şehre alışabilmeleri için kamp programı hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Daha sonra antrenman tempoları artırılarak sporculara çeşitli testler uygulandı. Sporcular 4 gün süren kamp boyunca kendilerini göstermek için yoğun bir çaba sarf etti. Kampta performanslarıyla dikkat çeken isimler değerlendirmeye alınıp 2'inci ligde mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespor'a ve altyapıya kazandırılacak."

AA / Havva Dereağzı - Güncel

Büyükşehir Belediyespor Fatih Sultan Mehmet voleybol Konya Güncel Haberler

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