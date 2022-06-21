Konya Büyükşehir Belediyesinin tarımsal drone teknolojisi çalışmaları

Konya Büyükşehir Belediyesinin, Çomaklı Mahallesi'nde mülkiyeti kendisine ait 700 bin metrekare arazide aspir ekimi yaparak ekonomiye kazandırmaya devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, araziye araçla girerek zarar vermemek için bölgede ilk defa tarımsal drone teknolojisinin de kullandığını belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın aspir bitkisini yetiştirerek hem bölgeye yeni bir bitkiyi tanıttıklarını hem de yağ açığına ve ekonomiye katkı sağlamayı hedeflediklerine belirterek, "Bu alanda konusunda uzman ziraat mühendislerimizin kontrolünde ekim, gübreleme ve yabancı otlarla mücadele yapıldı. Buradaki çalışmalarımızda bitkilerin kritik dönemlerinde verimlerine doğrudan etki edilmesi gibi avantajı olan tarımsal drone teknolojisini kullanıyoruz. Ekilen ürünlerin hasadı yapıldıktan sonra elde edeceğimiz geliri inşallah yine sosyal desteklemelerde kullanacağız." dediği ifade edildi.