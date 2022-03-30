Konya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyespor Yıldız Erkek Voleybol Takımı, Konya Voleybol İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Yıldız Erkekler Ligi'ni şampiyon olarak tamamladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Konya Voleybol İl Temsilciliği'nin düzenlediği Yıldız Erkekler Ligi'nde Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü rüzgarı esti.

3 takımlı grupta son maçını kazanarak şampiyonluğunu ilan eden sarı-siyahlı voleybolcular, düzenlenen ödül töreniyle kupasına kavuştu.

Konya'da şampiyon olan Büyükşehir Belediyesporlu Yıldız Erkekler, 1-3 Nisan tarihleri arasında Kayseri'de düzenlenecek grup maçlarına katılma hakkı elde etti. Sarı-siyahlılar, 3 gün sürecek maçlar için 31 Mart Perşembe günü Kayseri'ye hareket edecek.

Konya Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması

Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 31 ilçedeki ilkokul ve ortaokullara yönelik Konya Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması'nın ödül töreni gerçekleştirildi.

Selçuklu Kongre Merkezi'ndeki ödül töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, merkezi hükümet, yerel idare ve ilçe belediyeleriyle omuz omuza şehre değer katmaya çalıştıklarını kaydetti.

Çocukların geleceğine ufuk açma gayretinde olduklarını dile getiren Altay, "Önceliğimiz çocuklarımız ve gençlerimiz. Çünkü biz şuna inanıyoruz; 20 yılda Türkiye'yi çok iyi bir noktaya getirdik ama Türkiye'nin daha kat edeceği mesafeler var ve onu bugün başarılarıyla ön plana çıkan çocuklarımız yerine getirecek. Onun için biz eğitim konusunda Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya bugüne kadar olduğu gibi budan sonra da aynı kararlılık ve azimle devam edeceğiz." dedi.