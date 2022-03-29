Konya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesporlu judocular, Azerbaycan'ın Gence şehrinde gerçekleştirilen Uluslararası Ümitler Judo Şampiyonası'nda 3 madalya aldı.

Şeyma Yıldırım 52 kiloda, 63 kiloda Sinem Oruç şampiyon olarak altın madalyanın sahibi olurken 57 kiloda yarışan Elif Ağar ise üçüncülükle bronz madalyaya uzandı.

Organizasyonu zirvede tamamlayan milli takım, iki gün süren şampiyona sonunda, 9 altın, 6 gümüş ve 1 bronz madalyayla toplam 16 madalyayla genel klasmanda zirvede yer almayı başardı.

A Awards'dan Konya'ya 2 ödül

Bu yıl onuncusu düzenlenen Açık Hava Reklamcıları Vakfı A Awards Ödül Töreni'nde Konya Büyükşehir Belediyesi, salgın döneminde gerçekleştirdiği "Durakta Başkan Var" isimli farkındalık çalışmasıyla "En İyi Yerel Kampanya" ve "Kentsel Tasarım Özel Ödülü" aldı.

Salgın sürecinde hem dezenfeksiyon çalışmalarını hem de toplumsal duyarlılık çalışmalarını sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de yerel yönetimlerde ilk kez maske, sosyal mesafe ve kişisel hijyen konularına dikkati çekmek için "Durakta Başkan Var!" projesini hayata geçirdi.

Başkan Altay STK temsilcileriyle görüştü

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya STK Platformu tarafından düzenlenen "Bir Konu Bir Konuk" temalı Yerel Yönetimler Sivil Toplum İstişare Programının konuğu oldu.

Altay, Beytü'l Hikmet Uluslararası Hafızlık Kur'an Kursu'ndaki programda, Konya gibi bir şehre hizmet etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konya STK Platformu Başkanı Önder Kutlu, Konya Büyükşehir Belediyesinden her zaman destek gördüklerini belirtti.

Konya İl Müftüsü Ali Öge'nin de katıldığı programda Altay, konuşmaların ardından Konya Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerinin sorularını cevapladı.