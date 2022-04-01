Konya Büyükşehir Belediyesi yöneticileri "sanal ortamda" istişarelerde bulundu

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, metaverse (sanal evren) ortamında ilk toplantısını yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilk kez düzenledikleri metaverse toplantısında belediye yöneticileriyle istişarelerde bulundu.

Toplantıda, Büyükşehir Belediyesinin hayata geçireceği bazı yatırımlar 3 boyutlu tasarımlarının holografik şekilde odanın ortasına yansıtıldı ve farklı açılardan incelendi.

Altay ve belediye yetkilileri Konya Büyükşehir Belediyesine özgü olarak tasarlanan 3 boyutlu sanal ortamda ekran ve hologram gibi farklı sunum tekniklerinin tüm fonksiyonlarının deneyimleme imkanı buldu.

Toplantıda, metaverse çalışmalarıyla ilgili genel bilgilendirme ve belediye hizmetlerinde ne şekilde kullanılacağı konuşuldu.

Altay, "Konya modeli belediyecilik" anlayışıyla belediyecilik hizmetlerinin her alanında, teknolojinin sağladığı imkanlardan en yüksek düzeyde faydalanmaya devam edeceklerini söyledi.

Metaverse çalışmalarının ilk etabı olan "Metaverse Toplantı Uygulaması"nda, belediyeye ait 3 boyutlu bir dijital toplantı odasının modellenerek metaverse ortamına aktarıldığını belirten Altay, şunları kaydetti:

"Teknolojik gelişmelere hiçbir zaman kayıtsız kalmıyoruz. Teknolojinin imkanlarından yararlanarak şehrimizin geleceğini planlıyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesinin metaverse çalışmalarına başladığını ilk kez Barcelona Dünya Akıllı Şehir Kongresi'nde duyurmuştuk. Şehrimizin yarınlarına değer katacak önemli yatırımları metaverse evreninde ilk kez değerlendirdik. Toplantıda bir takım verilerin blok-zincir altyapısında tutulduğu uygulamaya sanal gözlükler ile giriş yaptık. Belediye yöneticisi arkadaşlarımız, dijital toplantı odasına seçtiği avatarlar ile katılarak ekranda sunum yaptılar, video ve sunum gösterimi gerçekleştirdiler. Ayrıca, yürütmekte olduğumuz bazı projelerimizin 3 boyutlu tasarımlarını da inceleme imkanına sahip oldular."