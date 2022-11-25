KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN HAYVAN BAKIMEVİNDEKİ GÖRÜNTÜLERE SORUŞTURMA

Konya'da bir görevlinin elindeki kürekle köpeklere vurarak tek tek katlettiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Konuyla ilgili Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edilirken, "Bu hususlarda kurumsal hassasiyetimiz en üst noktadadır. Konu etraflıca değerlendirilerek sorumlular hakkında yasal işlem ve suç duyurusu yapılacaktır" denildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Görüntülerle ilgili Konya Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ndeki görevlinin bir köpeğe elindeki kürekle vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

"SORUMLULAR HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILACAKTIR"

Konu ile ilgili Konya Büyükşehir Belediyesi resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada soruşturma başlatıldığı ifade edilerek, "Hayvan Rehabilitasyon Merkezimizde yaşandığı iddia edilen üzücü olay hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bu hususlarda kurumsal hassasiyetimiz en üst noktadadır. Konu etraflıca değerlendirilerek sorumlular hakkında yasal işlem ve suç duyurusu yapılacaktır." denildi.