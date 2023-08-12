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Konya Büyükşehir Belediyesi huzurevi sakinleri için gezi organizasyonu düzenledi

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Konya Büyükşehir Belediyesi Yaş Almışlara Destek Merkezi (YADEM) tarafından Merkezsev Huzurevi sakinlerine yönelik gezi organizasyonu gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Yaş Almışlara Destek Merkezi (YADEM) tarafından Merkezsev Huzurevi sakinlerine yönelik gezi organizasyonu gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, program kapsamında İstiklal Harbi Şehitler Abidesi ve Mevlana Türbesi'ni ziyaret eden huzurevi sakinleri, "Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri"nin açılışına katıldığı belirtildi.

Tarihi Bedesten Çarşısı'ndaki etkinliklere katılan huzurevi sakinlerinin kaliteli ve keyifli zaman geçirmelerinin sağlandığı aktarıldı.

Darü'l-Mülk Sergi Sarayı'nı da ziyaret eden huzurevi sakinlerinin organizasyon için Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Havva Dereağzı - Güncel

Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Türbesi Alışveriş Güncel Haberler

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