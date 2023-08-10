Konya Büyükşehir Belediyesi Horizon 2020 Era-Net Cofund Projesi Ortaklarıyla Toplantı Gerçekleştirdi

Konya Büyükşehir Belediyesinin ortağı olduğu Horizon 2020 Era-Net Cofund Projesi çerçevesinde odak grup toplantısı gerçekleştirildi.

Kısa adı JUSTICE (Kapsayıcı Bir Şehir Modeli Elde Etmek için Kentsel Morfoloji, Zaman-Mekansal, Sosyo-Bilişsel Erişebilirliğe Katılım Projesi) olan çalışma 3 farklı ülkeden proje ortaklarıyla birlikte yürütülüyor. Fransa'dan Strazburg, Belçika'dan Brüksel ve Türkiye'den de Konya'nın yer aldığı projenin ortakları arasında Konya Büyükşehir Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Universite de Strasbourg, Universite Catholique de Louvain, Universite libre de Bruxelles, Eurometropole de Strasbourg, Societe des Transports Intercommunaux de Bruxelles ve çeşitli sivil toplum kuruluşları yer alıyor. Ulusal paydaşlar arasında ise Namık Kemal Üniversitesi ve Ömer Halisdemir Üniversitesi'nden akademisyenler, Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şubesi, Rumi Görme Engelliler Derneği ve Dosteli Derneği bulunuyor. Proje çerçevesinde Konya'daki fiziksel engelliler, görme engelliler, yaşlılar ve ekonomik kısıtları bulunan dezavantajlı gruplar içinde yer alan 24 kişiyle otobüs ve tramvay gibi vasıtalarla toplu ulaşım yolculukları gerçekleştirildi. Konya Büyükşehir Belediyesinin Ulaşım Dairesi ile Sağlık Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlıklarından yetkililerin, sivil toplum kuruluşlarından yöneticilerin, akademisyenlerin ve dezavantajlı grupların temsilcilerinin toplantıda hazır bulunarak karşılıklı olarak görüşlerini bildirdi. Toplantıda Strazburg ve Brüksel'de de aynı şekilde gerçekleştirilen çalışmanın karşılıklı analizi ve değerlendirmesi yapıldı. Toplam süresi 36 ay olan projenin yaklaşık 27 aylık süreci tamamlandı. - KONYA