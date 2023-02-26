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Konya Büyükşehir Belediyesi Hatay'da depremzede çocuklar için oyun alanı kurdu

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Konya Büyükşehir Belediyesi Hatay'da depremzede çocuklar için oyun alanı kurdu

Konya Büyükşehir Belediyesi, Asrın felaketi" olarak nitelendirilen merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden sonra Hatay'da yaşamın normale dönmesi için, çocuklar için Hatay Narlıca Çadır Kenti'ne büyük bir oyun alanı kurdu.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Asrın felaketi" olarak nitelendirilen merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden sonra Hatay'da yaşamın normale dönmesi için, çocuklar için Hatay Narlıca Çadır Kenti'ne büyük bir oyun alanı kurdu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, deprem felaketleri nedeniyle yaşamın durma noktasına geldiği Hatay'da Konya olarak yaraları sarmak için yoğun şekilde çalıştıklarını belirtti.

Konya Büyükşehir Belediyesi, odalar, sivil toplum kuruluşları ve tüm Konya halkı olarak ilk günden itibaren Hataylıların yanında olmak için gayret gösterdiklerini kaydeden Altay, arama-kurtarmadan lojistiğe, içme suyu temininden enerjiye, gıda ve barınmadan konteyner kent kurmaya kadar depremzedelerin her türlü eksiğini gidermek için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade etti.

Depremin özellikle çocukları daha fazla etkilediğini vurgulayan Altay, "Çocuklarımızın kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlamak çok önemli. Bu anlamda Konya Bilim Merkezimiz bünyesindeki Bilim Tırımız bölgedeki çocuklarımızın hizmetinde. Ayrıca 11 ilimizde çocuklara yönelik çok sayıda etkinlik gerçekleştiriyoruz. Şimdi de yavrularımızın keyifli vakit geçirmesi için Hatay Narlıca Çadır Kenti'ne büyük bir oyun alanı kurduk. Burada çocuklarımızın tebessümünü gördüğümüzde çok mutlu oluyoruz. İnşallah devlet-millet el ele depremin yaralarını saracağız." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA / Güncel

Konya Büyükşehir Belediyesi Narlıca Hatay Güncel Haberler

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