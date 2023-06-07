Konya Büyükşehir Belediyesi, Güneysınır ve Çumra'ya yeni yatırımlar yapıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, Güneysınır pazar yeri ve düğün salonu ile Çumra Güvercinlik Mahallesi'ne kazandırılacak çok amaçlı salonun inşaatlarında son aşamaya geldiğini duyurdu.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Güneysınır pazar yeri ve düğün salonuyla Çumra Güvercinlik Mahallesi'ne kazandırılacak çok amaçlı salonun inşaatlarında son aşamaya gelindi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yeni Büyükşehir Yasası kapsamında kentin 31 ilçesinde ihtiyaç duyulan yatırımları hayata geçirmek için yoğun gayret içinde olduklarını belirtti.

Altay, yatırım planlamasını ilçelerin ihtiyaçları doğrultusunda hayata geçirdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla yaptığımız hizmetlerle ilçelerimiz her yıl bir öncekine göre daha çok gelişiyor, güzelleşiyor. Güneysınır ilçemizde 2022'nin son gününde temelini attığımız düğün salonu ve pazar yeri inşaatlarımız artık tamamlanma aşamasına geldi. Maliyeti 20 milyon lirayı bulan iki yatırımı kısa zamanda tamamladıktan sonra Güneysınırlı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Çumra ilçemize bağlı Güvercinlik Mahallemize kazandıracağımız çok amaçlı salonun inşaatı da süratle devam ediyor. Çumra Güvercinlik Çok Amaçlı Salonumuzun da kaba inşaatı tamamlandı. Burayı da en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın istifadesine sunacağız. 6 milyon 785 bin liraya mal olacak Güvercinlik Düğün Salonumuz bölgemize ve şehrimize hayırlı olsun."