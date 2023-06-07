Konya Büyükşehir Belediyesi, Güneysınır ve Çumra ilçelerine yatırımlarını tamamlıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, Güneysınır ilçesine kazandırılacak pazar yeri ve düğün salonu ile Çumra Güvercinlik Mahallesi'ne kazandırılacak çok amaçlı salonun inşaatlarının son aşamaya geldiğini duyurdu. Başkan Uğur İbrahim Altay, ilçelerin ihtiyaçları doğrultusunda yatırım planlaması yaptıklarını belirterek, ilçelerin eksiklerini tamamlamak için büyük bir özveriyle çalıştıklarını ifade etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Güneysınır'a kazandırılacak pazar yeri ve düğün salonu ile Çumra Güvercinlik Mahallesi'ne kazandırılacak çok amaçlı salonun inşaatları son aşamaya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yeni Büyükşehir Yasası çerçevesinde Konya'nın 31 ilçesinde ihtiyaç duyulan yatırımları hayata geçirmek için yoğun bir gayret içerisinde olduklarını ifade etti. Yatırım planlamasını ilçelerin ihtiyaçları doğrultusunda hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan Altay, "Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla yaptığımız hizmetlerle ilçelerimiz her yıl bir öncekine göre daha çok gelişiyor, güzelleşiyor. İlçelerimizin eksiklerini tamamlamak için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Güneysınır ilçemizde 2022'nin son gününde temelini attığımız düğün salonu ve pazar yeri inşaatlarımız artık tamamlanma aşamasına geldi. Maliyeti 20 milyon lirayı bulan iki yatırımı kısa zamanda tamamladıktan sonra Güneysınırlı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.

İlçelere kazandırılan yatırım seferberliğinin hız kesmediğini kaydeden Başkan Altay, "Çumra ilçemize bağlı Güvercinlik Mahallemize kazandıracağımız çok amaçlı salonun inşaatı da süratle devam ediyor. Çumra Güvercinlik Çok Amaçlı Salonumuzun da kaba inşaatı tamamlandı. Burayı da en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın istifadesine sunacağız. 6 milyon 785 bin TL'ye mal olacak Güvercinlik Düğün Salonumuz bölgemize ve şehrimize hayırlı olsun" diye konuştu. - KONYA