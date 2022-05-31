Konya Büyükşehir Belediyesi "akıllı şehir" tecrübesini Türk dünyasıyla paylaşacak - Haberler

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, akıllı şehircilik uygulamalarını Türk Dünyası Belediyeler Birliği çatısı altında paylaşmayı planladıklarını söyledi.

Altay, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, yürüttükleri bilim, teknoloji ve inovasyon alanındaki çalışmaları değerlendirdi.

Konya'yı teknoloji üssüne dönüştürmek için yürütülen çalışmalardan söz eden Altay, ASELSAN iş birliğiyle "akıllı şehir" alanında çalışma yaptıklarını dile getirdi.

" Konya, 150 uygulama ile akıllı şehir alanında öncü"

Altay, akıllı şehircilikte yerli ve milli standartları oluşturmayı amaçladıklarına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Akıllı şehircilik konusunda yerli ve milli uygulamalar artacak. Böylece ekonomiye ve istihdama da önemli katkı sağlamış olacağız. Bu çalışmaları Türk Dünyası Belediyeler Birliği çatısı altında da paylaşmayı planlıyoruz. Şu an yüzde 80 tamamladığımız bu projede, kapsayıcı bir anlayışla çeşitli kurum ve firmalardan oluşan yaklaşık 500 paydaşımızın görüşünü aldık. Şu ana kadar kullanıma sunulmuş yaklaşık 150 uygulama ile ülkemizde akıllı şehir alanında öncü olan Konya'mızın bu pozisyonunu pekiştirmiş olacağız."

Ücretsiz internet noktası 100'e çıktı

Kamusal alanlarda verilen ücretsiz internet hizmetinin 100 noktaya çıkarıldığını ifade eden Altay, çalışmaların devam ettiği 40 noktanın da yıl sonunda hizmete alınacağını söyledi.

Altay, sistem merkezleri ve network yapısının yenilediklerini belirterek, belediye ile kamu kurumlarının fiber optik altyapısını 300 kilometreye çıkardıklarını anlattı.

Konya Bilim Festivali 23 Haziran'da başlıyor

Konya Bilim Festivali'nin bu yıl 23-26 Haziran'da Konya Bilim Merkezi bahçesinde gerçekleştireceğini duyuran Altay, "Yüzlerce bilimsel etkinlik, bilim gösterileri, yarışmalar düzenlenecek. ASELSAN, ROKETSAN, BAYKAR, TÜBİTAK gibi devlet ve özel kurumlar ile firmalar katılım sağlayacak." diye konuştu.