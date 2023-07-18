Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sedirler Köprülü Kavşağı'nda İncelemelerde Bulundu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Adana Çevre Yolu Sedirler Kavşağı'nda yapımı devam eden köprülü kavşakta incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak Sedirler Köprülü Kavşağı'nın yapım çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğü belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sedirler Köprülü Kavşağı'ndaki çalışmaların şehir trafiği için önemli işlerden biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"226 milyon bedelle ihale ettiğimiz işte, fore kazıkların çalışma işlemini tamamlamak üzereyiz. Hafriyatı tamamladıktan sonra inşallah en kısa sürede şehrimizin trafiğinde önemli bir rahatlık oluşturmayı planlıyoruz. Çevre yolu üzerinde köprülü kavşak manasında trafiğin en yoğun olduğu alanda bulunan Sedirler Kavşağı'ndaki çalışmamızla Konya trafiği için önemli bir adım atmış olacağız. Hemşehrilerime gösterdikleri sabırdan dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa sürede Konya'mıza yeni bir köprülü kavşağı daha kazandırmış olacağız. Bununla Taş Köprü Alt Geçidi'nde de çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Yeni alt geçitler için de hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah Konya'nın şehir içindeki trafiği rahatlatmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz."