Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Ağaç A.Ş. Satış Merkezi'nde İncelemelerde Bulundu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Konya Ağaç A.Ş. Satış Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

"Konya Modeli Belediyecilik" modelinde şehrin estetik açıdan güzelleştirilmesinin çok önemli bir yer teşkil ettiğini ifade eden Başkan Altay, şehrin güzelleştirilmesi noktasında nitelikli fidan ve fideye ulaşılmasını sağlamak amacıyla önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Başta Konya'ya ve ülkenin farklı şehirlerine ağaç, fide ve peyzaj malzemesi hizmeti veren Büyükşehir Belediyesi Konya Ağaç A.Ş.'nin her geçen gün büyüyerek güçlendiğini kaydeden Başkan Altay, "Peyzaj konusunda Büyükşehir Belediyesi olarak çok ciddi bir bilgi birikimine sahibiz. Şehrimizin bu birikimden faydalanması için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu çerçevede yeni sezonda yapılacak çalışmaları da arkadaşlarımızla istişare ettik. Daha güzel ve yeşil bir Konya için bu alanda büyümeye devam edeceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Ağaç A.Ş. Satış Merkezi, Beyşehir Çevre Yolu üzerinde 14 bin metrekarelik alanda; peyzaj bitkisi, mevsimlik çiçek ve sertifikalı meyve fidanı, kent mobilyaları ve bahçe malzemeleriyle şehre hizmet veriyor. - KONYA