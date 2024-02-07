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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Hatay'da Depremzedelerle Buluştu

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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hatay'da depremzedelerle bir araya geldi. Altay, depremzedelerle yapılan çalışmaları inceledi ve dayanışma mesajı verdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hatay'da depremzedelerle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazlı açıklamaya göre, Altay, ilk olarak Hatay'da Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu, Karatay, Meram belediyeleri ile Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası ve Konya Ticaret Borsası'nın katkılarıyla hayata geçirilen 3. Etap Konteyner Kent'teki KOMEK Kurs Merkezi'ni ziyaret ederek, burada eğitim alan kursiyerlerle sohbet etti.

Daha sonra Konya - Hatay Kardeşlik Çarşısı'nı ziyaret eden Altay, devletin tüm imkanlarıyla acıları dindirmek ve depremin yaralarını sarmak için canla başla çalıştığını vurguladı.

Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi olarak dayanışma ruhunu canlı tutmak amacıyla ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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