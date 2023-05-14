Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay ve ilçe belediye başkanları oyunu kullandı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile Meram, Karatay ve Selçuklu ilçe belediye başkanları Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile Meram, Karatay ve Selçuklu ilçe belediye başkanları Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, oyunu kullanmak üzere Meram Özcan Saliha Çalıkuşu İlkokulu'na geldi.

Türkiye'de seçimlerin her zaman çok yoğun katılımla ve en demokratik şekilde gerçekleştiğini vurgulayan Altay, "Sabahtan itibaren vatandaşlarımızın yoğun bir katılımı var. İnşallah sonuçların memleketimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Biz de vatandaşlık görevimizi yerine getirerek oyumuzu kullandık. Oy kullanmayan vatandaşlarımızın da saat 17.00'ye kadar sandığa gelip oylarını kullanmalarını istirham ediyorum. Memleketimiz için hayırlı olsun."

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilliği kapsamında oyunu, eşi Feyza Kavuş ve oğlu Hasan Emre Kavuş ile kullandı. Kavuş, sonuçların Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da Selçuk İlkokulu'nda eşi Şerife Kılca ile oyunu kullandı. Kılca, oyunu kullandıktan sonra yaptığı değerlendirmede seçimlerin Türkiye ve Türk milleti için hayırlı olmasını diledi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ise oyunu Selçuklu Belediyesi Şehit Erkan Kurşun İlkokulu'nda kullandı.