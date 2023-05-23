Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, vatandaş buluşmalarını sürdürüyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir merkezinde esnaf ve vatandaş buluşmalarına devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir merkezinde esnaf ve vatandaş buluşmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Altay'ın Büyükşehir Belediyesi envanterine dahil edilen Türkiye'nin seri üretim ilk yerli ve milli otomobili Togg ile Zafer Meydanı'na geldiği belirtildi.

Altay'ın meydanda vatandaşlarla sohbet edip çeşitli iş merkezlerini ziyaret ettiği aktarıldı.

Konyalıların 28 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimlerde mutlaka sandığa gitmelerini isteyen Altay, Konya'nın gücünün birlik ve beraberliğinde olduğunu vurgulayarak, "Keyifli ve samimi sohbetleri için tüm hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.