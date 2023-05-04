Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Mavi Tünel'deki arızayla ilgili bilgi verdi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kentin içme suyu ihtiyacını büyük ölçüde karşılayan Konya Mavi Tünel İçme Suyu Ana Şebekesinde meydana gelen arızayla ilgili son durumu paylaştı.

Sosyal medya hesabından bilgi veren Altay, Konya Mavi Tünel İçme Suyu Ana Şebekesinde meydana gelen arızanın giderilmesi için Konya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, yoğun şekilde çalıştığını belirtti.

Altay, 2 metre çapında ana boruda arıza tespit ettiklerine değinerek, şunlar kaydetti:

"İçerisindeki suyun bitmesini ve basıncın düşmesini bekliyoruz. Onarım malzemesi tedariğimiz mevcut. Vana sökümüne başladık. Kuyularımızdan şehre su vermeye devam ediyoruz. Bazı bölgeler ve hidrofor kullanmayan binalarda basınç kaynaklı su kesintisi yaşanabilir. Tatlı su çeşmelerimizde herhangi bir kesinti yok. Daha önce aldığımız önlemler sayesinde bu büyük arızayı en az olumsuzlukla atlatacağız inşallah."