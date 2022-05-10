Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Engelliler Haftası'nı kutladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Engelliler Haftası'nı kutladı

AA - Serhat Çetinkaya - Güncel
 - Güncelleme:
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Engelliler Haftası'nı kutladı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Engelliler Haftası dolayısıyla Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şubesi'ni ziyaret ederek, Engelliler Haftası'nı kutladı.

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Engelliler Haftası dolayısıyla Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şubesi'ni ziyaret ederek, Engelliler Haftası'nı kutladı.

Dernek Başkanı Ahmet Mıhçı ve dernek üyeleriyle görüşen Altay, belediye olarak Türkiye'ye örnek olacak birçok çalışmayı derneklerin de desteğiyle yürüttüklerini, Konya'da engelsiz bir yaşamı hep birlikte inşa ettiklerini söyledi.

Dernek Başkanı Ahmet Mıhçı da Konya Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman yanlarında olduğunu belirterek, desteklerinden dolayı Altay'a teşekkür etti.

AA / Serhat Çetinkaya - Güncel

Türkiye Sakatlar Derneği, Uğur İbrahim Altay, Engelliler Haftası, Konya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title