Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan LGS'ye girecek öğrencilere mesaj - Haberler

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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan LGS'ye girecek öğrencilere mesaj

AA - Havva Dereağzı - Güncel
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan LGS'ye girecek öğrencilere mesaj

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 5 Haziran'da gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek tüm öğrencilere başarı diledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 5 Haziran'da gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sınavı'na ( Lgs ) girecek tüm öğrencilere başarı diledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada ifadesine yer verilen Altay, sınava katılacak öğrencilerin yoğun geçen bir eğitim maratonunun ardından emeklerinin karşılığını alacağına yürekten inandığını belirtti.

Sınav esnasında özellikle trafiğe çıkacak araç sürücülerinden korna çalmamalarını, bu konuda hassasiyet göstermelerini isteyen Altay, şunları kaydetti:

"Ülkemizin istikbali, yarınlarımızın teminatı evlatlarımızın hayatın her alanında olduğu gibi LGS'de de başarılı olması en büyük temennimiz. Fakat sonuç ne olursa olsun her bir evladımız bizim yanımızda çok ayrı bir yere sahip. Yüce Rabbim emeklerini boşa çıkarmasın. Hepsine ayrı ayrı zihin açıklığı diliyorum."

Açıklamada, sınava girecek öğrenciler, refakatçileri ve sınav günü görevlilerin Konya Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım araçlarından ücretsiz şekilde yararlanacağı belirtildi.

AA / Havva Dereağzı - Güncel

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