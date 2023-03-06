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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan Berat Kandili mesajı

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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan Berat Kandili mesajı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Altay, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma sebep olan depremlerin açtığı derin yaraların sarılması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

İslam aleminin Berat Kandili'ni yürekten kutladığını ifade eden Altay, şunları kaydetti:

"Devletimizin ve mayasında iyilik, güzellik olan milletimizin dayanışmasıyla yaraları hep birlikte sarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu mübarek gecenin aramızdaki bu dayanışmanın, birlik ve beraberliğin eksilmeden daha da güçlenmesine vesile olmasını diliyorum. Depremlerde hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi Berat Kandili gibi mübarek gecelerin tüm faziletinden nasiplenerek devletimizin ve milletimizin gayretleriyle huzurlu, sağlıklı ve mutlu günlere yeniden kavuşacağımıza yürekten inanıyorum. Bu duygularla bu müstesna gecenin başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam alemine ve tüm dünyaya hayırlar getirmesini diliyorum. Cenab-ı Allah'ın milletimizi her türlü afet ve musibetten esirgemesini temenni ediyorum."

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Kaynak: AA / Güncel

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