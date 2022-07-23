Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

AA - Havva Dereağzı - Güncel
 - Güncelleme:
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği (AGRICITIES) Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çözülen küresel tahıl krizi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a teşekkür etti.

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği (AGRICITIES) Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çözülen küresel tahıl krizi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a teşekkür etti.

Altay, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'in (BM) imzasının bulunduğu "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi"nin diplomatik bir zafer olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın, Ukrayna limanlarına sıkışan 25 milyon ton tahılın sevkiyat düğümünü tarafları İstanbul'da bir araya getirerek çözdüğünü vurgulayan Altay, şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna ve Rusya arasında devam eden savaşla beraber oluşan küresel tahıl krizi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve güçlü iradesi ile çözülmüştür. Tüm dünyayı etkileyen gıda krizini çözen Sayın Cumhurbaşkanımıza Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği adına şükranlarımı arz ediyorum."

AA / Havva Dereağzı - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Konya Altay Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title