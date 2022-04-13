Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay vatandaşlarla bir araya geldi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çumra ile Bozkır'da iftar ve teravih programlarında vatandaşlarla buluştu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Altay, Çumra Belediye Başkanı Recep Candan ve AK Parti Çumra İlçe Başkanı Osman Şahin ile esnaf ziyaretinden sonra Çumralı Ramazan Arslan'ı evinde ziyaret etti.

Altay daha sonra Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı ve AK Parti Bozkır İlçe Başkanı Kadir Güven ile ilçe esnafıyla görüştü.

Açıklamada ifadesine yer verilen Altay, Büyükşehir Belediyesi'nin 2014 yılından itibaren ilçelerin eksiklerini gidermek için gece gündüz demeden çaba sarf ettiğini vurguladı.

Altay, kente hizmet etmek için 10 bin çalışanla sahada olduklarını belirterek, "2018 mayıs ayından itibaren devraldığımız görevle bayrağı daha yukarıya taşımak için gece gündüz demeden bir çaba içerisindeyiz. Onlarca ziyarette bulunduk. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin hem mahalli gücü, hem insan kaynağı, hem iş yapma becerisi, sahadaki bütün sorunların üstesinden gelecek güçtedir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilçelerimizin yanındayız." ifadesini kullandı.

İftar sonrası tekrar Çumra'ya geçen Altay, teravih namazı sonrası camiye gelen çocuklarla buluştu.

Daha sonra ilçe halkıyla bir araya gelen Altay, şunları kaydetti:

"Konya'mızın 31 ilçesiyle kalkınması için çalışıyoruz. Baharla Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelerde, merkezde ekiplerimiz çalışmalarını artırdı. Hem Büyükşehir hem KOSKİ olarak verdiğimiz sözleri yerine getirmek için yoğun bir gayret ve çaba içerisindeyiz. İlçelerimizde bir taraftan altyapı eksikliklerini giderirken bir taraftan da sosyal hayata dönük işler gerçekleştiriyoruz. İnşallah 2024 yılı geldiğinde tüm sözlerimizi yerine getirmiş olacağız."