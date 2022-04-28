Konya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı'na hazır

Konya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı'nın kentte sorunsuz geçmesi için bazı tedbirler aldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların bayram ziyaretlerine otobüs ve tramvaylarla rahat ulaşmalarını sağlamak amacıyla gerekli çalışmaların yapıldığı belirtildi.

Bayram süresince pazar tarifesiyle hizmet verecek toplu ulaşım araçlarının, bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günü ücretsiz olacağı aktarılan açıklamada, şu bilgiye yer verildi:

"Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait tüm kapalı otoparklarla yol üzeri ve açık otoparklar arife gününden bayram sonuna kadar ücretsiz hizmet verecek. Vatandaşların mezar ziyaretlerini sorunsuz gerçekleştirmeleri için temizlik çalışmalarını yapan, güvenlik tedbirlerini artıran Büyükşehir, bayram süresince hava ve gürültü kirliliği ile ilgili her türlü şikayete cevap verecek. Bayram öncesi şehir merkezinde kapsamlı temizlik çalışmaları başlatan temizlik ekipleri, çalışmalarını bayramda da sürdürecek. Ayrıca, bayram süresince başıboş hayvanlarla ilgili rehabilite çalışmaları ilçe belediyeleriyle yapılmaya devam edecek."

Belediyenin farklı kurumlarıyla bayram süresince hizmet vereceği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 31 ilçedeki 92 merkezde çalışmalarını sürdürecek. KOSKİ Genel Müdürlüğü, şehir genelinde bayram süresince su, kanalizasyon ve sayaç arızalarında 24 saat hizmet verecek. Vatandaşlar, su ve kanalizasyon arızaları için ALO 185'i arayabilecekler. Zabıta da Ramazan Bayramı süresince vatandaşların her türlü şikayetlerine cevap vermek üzere çalışmalarını sürdürecek. Zabıta ile ilgili şikayetler için 205 50 15 numaralı telefon aranabilecek. Büyükşehir, bayram süresince yol, tretuvar, kaldırım ve benzeri sorunlara anında müdahale edecek Acil Müdahale Ekibi ile de hizmet verecek. Vatandaşlar, bayram süresince belediye birimleri ile ilgili şikayetlerini 444 55 42 veya Alo 153 numaralı telefona bildirebilecek."