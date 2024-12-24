Konya Bilim Merkezi, 351 Bin Ziyaretçiyi Ağırladı

Konya Bilim Merkezi bu yıl 351 bin ziyaretçiyle bilimsel faaliyetlerde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Konya Bilim Merkezi, bu yıl tematik bilim günlerinden yaz bilim kamplarına, matematik festivalinden Türk-İslam bilim tarihi atölyesine kadar düzenlediği programla 351 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bilim merkezinin, gençlerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olduğunu söyledi.

Bilim merkezinin tüm yaş gruplarına hitap ettiğini vurgulayan Altay, "Yıl içinde onlarca bilimsel etkinlik gerçekleştirildi. Bu yıl da birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinlikleri ziyaretçilerimize sunmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin her yerinden, başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere bilime meraklı herkesi Konya Bilim Merkezi'ni görmeye davet ediyorum." diye konuştu.