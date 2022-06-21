Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 9'uncusu gerçekleştirilecek Konya Bilim Festivali 23 Haziran'da başlıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediyenin şehre kazandırdığı Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi'nin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Festivalde her yaştan katılımcıya ilham kaynağı olacak yenilikler ve yüzlerce bilimsel etkinlik hazırladıklarını vurgulayan Altay, "Bilim meraklılarına bilimle iç içe olacakları dolu dolu dört gün hazırladık. Konya'da gençlerimizin bilim ve teknolojiye olan merakı bizleri memnun ediyor. Şehrimizden ve ülkemizin her yerinden tüm öğrencileri ve bilim meraklısı olan herkesi festivalimize bekliyorum." ifadesini kullandı.

Festivalde, TÜBİTAK, ASELSAN, HAVELSAN, ASELSAN KONYA, ROKETSAN, BAYKAR, TUSAŞ gibi önemli savunma sanayi ve bilim-teknoloji kuruluşlarının da boy göstereceği bildirildi.

Açıklamanın devamında şu bilgilere yer verildi:

"Bu yıl ilk kez akşam yapılacak festivalde video mapping (haritalama) ve ışık gösterileri, drone gösterisi, tematik atölye alanları, eğlenceli sahne gösterileriyle 'NASA-CERN' ve 'Source of Life' temalarında üç boyutlu salonlar ve farklı temalarda birçok sergi de yer alacak. Festival, Konya Bilim Merkezi'nde 26 Haziran'a kadar 16.00-23.00 saatlerinde gezilebilecek. Konuyla ilgili detaylı bilgiye 'bilimfest.com'dan ulaşılabiliyor."