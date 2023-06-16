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Konya Beyşehir'de Trafik Kazası: 6 Yaralı

Konya Beyşehir'de Trafik Kazası: 6 Yaralı

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Beyşehir- Seydişehir kara yolunun 1. kilometresinde yeni Antalya çevre yolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.K. yönetimindeki 42 H 9125 plakalı otomobil Seydişehir yönüne seyir halindeyken çevre yolundan kavşağa çıkan S.Ç. idaresindeki 42 H 9125 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 42 H 9125 plakalı otomobil refüje takla atarak ters döndü. Kaza ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan her iki otomobilin sürücüsü ile araçlarda bulunan A.K., M.K., K.K. ve A.K. ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Seydişehir Antalya Konya Güncel Haberler

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