Konya Beyşehir'de Kavşakta Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil kavşakta çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
S.İ.P. idaresindeki 06 DSC 880 plakalı otomobil, Beyşehir- Konya kara yolunun 8. kilometresi Bayındır Mahallesi kavşağında İ.D. (69) yönetimindeki 42 TM 359 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada refüje çıkarak durabilen 42 TM 359 plakalı otomobilin sürücüsü ve otomobildeki Keziban D. (68) ve Fatmana G. (61) yaralandı.
İhbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel