Konya-Antalya Karayolunda Kamyon Yangını

Yeni Konya-Antalya D-687 Karayolu'nda seyir halindeki kamyon, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. İtfaiyenin müdahalesine rağmen tamamen yanan kamyonun kasasındaki doğal gaz kombi cihazları da tamamen yandı.

Yeni Konya-Antalya D-687 Karayolu'nda seyir halindeki kamyon, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. İtfaiyenin müdahalesine rağmen tamamen yanan kamyonun kasasındaki doğal gaz kombi cihazları da tamamen yandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Konya-Antalya D-687 Karayolunda Derebucak istikametinden Taşağıl istikametine seyir halindeki doğalgaz kombi cihazı yüklü 27 AHP 348 plakalı kamyondan, İbradı Başlar mevkiinde Demirköprü Tüneline yaklaştığı sırada dumanlar yükselmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi İbradı birimine bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın söndürülürken kamyon ve üzerinde bulunan kombi cihazları tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. - ANTALYA