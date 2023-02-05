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Konya-Antalya karayolu ulaşıma kapatıldı

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Konya-Antalya karayolu ulaşıma kapatıldı Konya'nın Seydişehir ilçesinde yoğun kar yağışı nedeni ile Konya-Antalya karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Konya- Antalya karayolu ulaşıma kapatıldı

KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde yoğun kar yağışı nedeni ile Konya-Antalya karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

İlçede öğleden sonra etkisini artıran kar yağışı sonrası ilçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde 50 santimetreyi buldu. Özellikle 1825 rakımlı Alacabel Mevkiindeki tipi ve don nedeni ile araçlar ilerleyemezken, Bölge Trafik ekipleri tarafından Seydişehir ilçesi çıkışı Marangozlar kavşağından itibaren araç geçişine izin verilmiyor.

Öte yandan, yolda kalan araçlar ile sürücülerin kurtarılması ve yolun tekrar trafiğe açılabilmesi için Karayolları ekipleri tarafından aralıksız küreme ve tuzlama çalışması yapılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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